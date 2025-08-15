15日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比200円高の4万2820円と急伸。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては170.74円高。出来高は6766枚となっている。 TOPIX先物期近は3074ポイントと前日比15ポイント高、TOPIXの現物終値比は16.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42820