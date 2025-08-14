千利休の流れをくむ茶の湯の文化を世界に広めた茶道裏千家前家元の千玄室（せん・げんしつ）さんが１４日午前０時４２分、京都市内の病院で死去した。１０２歳だった。葬儀は身内で執り行う。後日、お別れの会を開く。◇ユネスコ親善大使、日本・国連親善大使……。千玄室さんが、亡くなるまで１００以上の公職に就き、茶の心を通じて平和を訴え続けた活動の裏には、特攻隊で仲間を失い、終生抱いた「忸怩（じくじ）たる思い」