韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）容疑者は日本円で2000万円を超えるブランド品を受け取っていたとみられています。あっせん収賄の疑いなどで逮捕された金建希容疑者は14日、逮捕後初めて取り調べを受けました。韓国メディアによりますと、金容疑者はこれまでにダイヤモンドのネックレスや「シャネル」のバッグなど、日本円で約2000万円を超えるブランド品を受け取っていたとみられています。