一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を8月14日正午から15日まで開催している。36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。8月14日から16日までと12月26日から2026年1月3日までのお盆、年末年始期間は対象外となる。対象ホテルと料金一例は、ザ・キタノホテル東京（2名素泊まり）が42,120円から、ラビスタ東京ベイ（同）が21,528円から、札幌プリンスホテル（同）が8,154円から、川奈ホテル（同）が24,378円