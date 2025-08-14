【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は14日、中国の韓俊農業農村相が訪日を延期したとする一部報道について「訪日延期の具体的理由は関係当局に問い合わせることを勧める」とコメントし、訪日を延期したことを事実上認めた。その上で台湾の林佳竜外交部長（外相）が7月に訪日したことを巡り、改めて不満を表明した。林氏は「中国は中日両国が各レベルで接触することに開放的な態度を取っている」と強調。日本が中国と往来