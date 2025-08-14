メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年08月14日午後11時17分ごろ、静岡県中部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 愛知県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは静岡県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは20km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．９と推定されます。 愛知県 【震度1】 新城市 豊根村 提供：ウェザーニュ}