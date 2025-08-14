ウクライナ侵攻をめぐる米ロ首脳会談は、日本時間16日未明に開催されると発表されました。ロシアの大統領補佐官は14日、米ロ首脳会談が現地時間15日午前11時半、日本時間の16日午前4時半からアラスカ州にあるアメリカ軍基地で行われると明らかにしました。主な議題は「ウクライナ危機の解決だ」として、通訳を交えた首脳同士の1対1の会談後、閣僚らを加えて協議を続けるとしています。両首脳は協議のあと、共同会見に臨む予定です