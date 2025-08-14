芸人であり野球YouTuberとしても活躍中の兵頭てつ兄（36）が監督として率いるプロ草野球チーム「べーチャン！」を運営する株式会社B．B．Tが、競合他社による商標出願により、チーム活動継続が困難となる可能性が出てきたことを14日までに発表した。熊谷健太代表取締役名義で出された発表リリースで「プロ草野球チーム『ベーチャン！』およびブランド『BBCH』について、野球界の大物アンバサダーを抱える競合他社による商標出願を