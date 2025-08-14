◆西武3―2ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）5位西武がアクシデントにも負けずに、1点差勝利で首位ソフトバンク相手の連敗を6で止めた。打球を右上腕付近に受けた先発の郄橋光成が2回で降板。さらに古賀悠斗の本塁打で3回に先制しながら、緊急登板で力投していた2番手の糸川亮太が5回に逆転2ランを浴びた。立ちこめた嫌な空気を払拭したのが6回だった。3番手の山田陽翔が三者凡退で流れを引き寄せると、直後に打線