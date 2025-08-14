熊本では猛暑日を記録する中、復旧作業と行方不明者の捜索が行われ、女性の遺体が見つかりました。【映像】熊本市内の川から女性の遺体発見熊本は午前9時前から30度を超える厳しい暑さとなり、最高気温35.7度を記録しました。約1週間ぶりの猛暑日です。こうした中、2人の行方不明者の捜索が続けられ、14日午後、熊本市内の川から女性の遺体が見つかりました。上流の甲佐町で行方がわからなくなっている女性との関連を調べて