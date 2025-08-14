ミュージカル俳優・岡本悠紀、妻で元宝塚歌劇団・花組娘役の白姫あかりが14日、それぞれのSNSを更新し、第1子誕生を報告した。【写真】岡本悠紀＆元宝塚・白姫あかりの第1子男児赤ちゃんショット岡本は自身のXを通じて「無事、元気な男児が誕生しました」と明かし、「かわいい天使を頑張って出産してくれた妻と、元気いっぱいに舞い降りてきてくれた息子、献身的に支えて下さった病院の方々や家族…そして、いつも応援して下