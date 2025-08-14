ロシアのプーチン大統領はアメリカ・アラスカ州でのトランプ大統領との会談を前に政権幹部らを集め、準備会合を開きました。【映像】プーチン大統領のコメントプーチン大統領は14日、アラスカへの出発を前に政権幹部を集めた準備会合を開き、「アメリカは、ウクライナ情勢の解決に向け精力的かつ誠実に努力している」などとトランプ政権を評価しました。そのうえで「将来的にはアメリカと戦略兵器の削減で合意できる可能性も