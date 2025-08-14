◆パ・リーグ日本ハム９―４ロッテ（１４日・エスコン）日本ハムの中島卓也内野手が「９番・遊撃」で６月２７日（対西武・ベルーナドーム）以来のスタメン出場し、今季初のマルチ安打をマークした。４回の第２打席、左前打を放つと、続く５回の第３打席では右前打を放ち二盗も決めた。「久しぶりなので最初は緊張もあった。打席が少ないので、一打席一打席が勝負だと思っている。集中していい勝負ができている。チームが勝った