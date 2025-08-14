【ワシントン＝淵上隆悠】米国のキャロライン・レビット大統領報道官は１４日、米ＦＯＸニュースの番組で、１５日にアラスカ州で行われる米露首脳会談後に、両首脳が共同記者会見を開く予定だと明らかにした。会談はトランプ大統領とロシアのプーチン大統領による１対１の協議後、両国の高官らが加わる拡大会合に移行し、昼食を取りながら続ける想定だとした。これに関連して、タス通信によると、ユーリー・ウシャコフ露大統領