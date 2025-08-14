14日午後11時18分ごろ、静岡県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は静岡県中部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、静岡県の静岡駿河区です。【各地の震度詳細】■震度3□静岡県静岡駿河区■震度2□静岡県静岡清水区熱海市伊豆市伊豆の国市