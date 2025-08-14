「モーニング娘。」の元リーダー・道重さゆみ（36）が14日をもって芸能界を引退。ファンからは感謝やねぎらいの声が多く寄せられている。道重は2003年に第6期メンバーとしてモー娘。に加入。在籍日数4329日は卒業当時歴代最長。同期に藤本美貴、田中れいならがいる。12年5月に8代目リーダーに就任し、14年11月26日の横浜アリーナ公演で同グループを卒業した。23年12月、「強迫性障害」と診断されたことを公表し、一部活動を制