第5子女児を出産した元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が14日、インスタグラムを更新。次女を「夢空(ゆめあ)」と名付けたと明かした。「命名我が家の次女の名前が決まりました5人目次女の名前は…夢空(ゆめあ)に決まりました」と報告。新生児を顔出しし、命名書には達筆で「夢空」と書かれていた。「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山話し合った結果『夢空』と書いて(ゆめあ)と言う名前に決めました