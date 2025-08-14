ボートレース蒲郡の「納涼しぶきお盆特別選抜戦」は14日、12Rで優勝戦が行われ、地元・愛知支部の池田浩二（47）がインからコンマ06のトップスタートを決めて逃げ切り1着。1997年11月19日にとこなめでデビューしてから27年9カ月で通算100回目の優勝を飾った。2着は前田滉、3着は北野輝季。表彰式に登場した池田は、SG並みの大歓声を前に「ホントにありがたいです」と地元ファンに感謝。続けて「通過点ですけど、早めに達成でき