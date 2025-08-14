◆西武3―2ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）ソフトバンクの大津亮介投手（26）が、6回途中3失点で2敗目を喫した。今季3勝目を目指した先発マウンドで、5回まで古賀悠斗のソロによる1失点。打線が5回に逆転したが、6回に再逆転を許して降板。2死二塁からベンチがタイラー・ネビンの申告敬遠を選択した後、村田怜音に同点打、J・D・デービスに勝ち越し打と2者連続適時打を浴びた。リードを守り切れなかった大津は「（6