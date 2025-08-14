◆西武3―2ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）思わぬ幕切れで首位ソフトバンクの連勝が「6」で止まった。1点を追う9回2死一、二塁。川瀬晃が中前打を放つも、一塁走者の嶺井博希が二塁をオーバーランしたところでタッチアウト。西武戦の連勝も6でストップした。小久保監督は「すごい終わり方やったね。なかなかない」と振り返ると同時に「よく粘りましたよ」とうなずいた。2死から西武の抑えを務める平良海馬を攻めた。野