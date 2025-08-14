◇パ・リーグ西武3―2ソフトバンク（2025年8月14日ベルーナD）西武の2年目・村田怜音が貴重な同点打を放って勝利に貢献した。1点を追う6回2死一、二塁で、大津の外角スライダーに食らい付いて中前へ。直前に4番・ネビンが申告敬遠されて迎えた打席で意地を見せ「打てる、打ってやると自信を持って打席に入った」と喜んだ。続くデービスが勝ち越しの左前打。2死からの連続適時打で試合をひっくり返し、ソフトバンク戦の