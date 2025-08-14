青森県警察本部14日午後3時25分ごろ、青森県むつ市川内町の住宅で、無職坂井勇さん（75）＝同町＝が腹から血を流して死亡しているのを県警の警察官が発見した。住宅には坂井さんの弟が1人で暮らしており、事情を聴いている。県警は司法解剖して詳しい死因を調べるとともに、事件の可能性もあるとみて捜査している。県警によると同日午後1時50分ごろ、付近の住民から駐車の苦情を受け、警察官が住宅を訪問。応答がなく無施錠の