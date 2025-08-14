大学選抜で唯一長打を放った宮崎＝横須賀スタジアム神奈川のチームがプロ、アマの垣根を越えて戦う第１０回県野球交流戦が１４日、横須賀スタジアムで行われ、社会人選抜が大学選抜に１２─０で大勝した。社会人選抜は二回に姫木（ＥＮＥＯＳ）と比嘉（日産）の適時打で２点を先取。六回に３点、七回に５点を加えて突き放した。８投手で零封した。