発売から5周年を迎えた絵本『パンどろぼう』の期間限定イベントが行われ、多くの親子やファンが会場を訪れました。大人もハマる『パンどろぼう』の魅力を取材しました。2020年に1作目が発売されてから、シリーズ累計450万部を突破している絵本『パンどろぼう』。“令和で一番売れている児童書”で、グッズ化やアニメ化されるほど話題となっています。作品は、おいしいパンを探し求め、盗みを繰り返す主人公『パンどろぼう』の表情