わがままボディのグラドルが大学生を呼び出し大胆キス！「一番大好きです」と想いを告白した。【映像】わがままボディグラドルが大学生にキスする瞬間常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違い