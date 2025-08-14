14日午後5時15分ごろ、兵庫県新温泉町居組の海岸で「70代の男性が溺れて心肺停止」と消防から県警に通報があった。神戸市の男性（71）が海に浮いており、一緒に泳いでいた兄（74）が引き上げたが、その後死亡が確認された。県警によると、2人は午後1時ごろから遊泳していた。ライフジャケットなどは着用していなかったという。県警が原因を調べる。