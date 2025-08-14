インド北部で14日、豪雨による土石流が発生し、少なくとも38人が死亡し、およそ100人がケガをしています。地元メディアなどによりますと、インド北部のカシミール地方の山間部の村で14日、集中豪雨による土石流が発生し、少なくとも38人が死亡し、およそ100人がケガをしているということです。少なくとも50人が行方不明になっているという情報もあり、死者がさらに増える恐れもあります。この村はヒンズー教の巡礼ルートに位置して