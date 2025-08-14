須田景凪がオープニング主題歌を務めるTVアニメ『夢中さ、きみに。』（TOKYO MX／BS11ほか）のメインPVが公開され、オープニング主題歌「ラブル」の音源が初披露された。 （関連：【映像あり】須田景凪、新曲「ラブル」が使用されたTVアニメ『夢中さ、きみに。』メインPV） また、林美良（CV 小野賢章）、江間譲二（CV 内山昂輝）、二階堂明（CV 岡本信彦）、目高優一（CV 小野友樹）らメインキャラクター