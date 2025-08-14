【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の妹、金与正（キムヨジョン）党副部長は１４日付の談話で、韓国の李在明（イジェミョン）政権による対北融和政策を「小細工」と非難し、南北対話に応じない姿勢を改めて強調した。ロシアと蜜月関係を築いて後ろ盾を得たことに加え、米韓同盟を重視する李政権への反発が強硬姿勢の背景にあるとみられる。朝鮮中央通信が同日、談話の内容を伝えた。与正氏