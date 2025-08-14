「全国高校野球選手権・２回戦、横浜５−１綾羽」（１４日、甲子園球場）横浜のエース、最速１４６キロ左腕・奥村頼人投手（３年）が夏の甲子園に初登板した。九回２死に左翼からマウンドへ。打者１人に対し「真っすぐで押そうと決めていた」と全球直球で中飛に打ち取り試合を締めた。今春センバツ後に左太ももの肉離れを負ったが「今は全く関係ない」と万全を強調。「甲子園は独特のものがあるので、きょう投げられたのは安