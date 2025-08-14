タイブレークの８回を無失点に抑えてガッツポーズする松本＝横浜スタジアム中学軟式野球の日本一を決める第４２回全日本少年軟式野球大会（全日本軟式野球連盟・横浜市主催、神奈川新聞社など後援）は１４日、横浜スタジアムで第４日が行われ、初出場で準決勝に出場した相陽クラブは延長九回タイブレークの末、０―２で作新学院（栃木）に敗れた。相陽クラブは先発した松本が七回まで３安打に抑えるも、九回に連打を許して２失