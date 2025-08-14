ローソンは8月12日、「クレーンゲーム」の導入店舗数が1000店舗を突破したことを明らかにした。「2025年度中に1000店舗」の目標を前倒しで達成した。販売については「売上目標を5割上回るなど非常に好調に推移している」（ローソン）。販売好調の要因には、人気キャラクターのぬいぐるみや雑貨などローソンの店内では売っていない商品が景品になっていることや、1回100円という試しやすい価格設定などを挙げる。1回100円と