俳優・黒沢年雄（81）が14日までに自身のブログを更新し、野球部時代に「殴られた」過去を明かした。黒沢は「暴力を肯定する訳ではありません！」と念押ししながら、自身の野球部時代について振り返る。「中学、高校野球部時代…殴られた記憶は数十回…今でも憎しみは全くありませんし…怒られる事に慣れていましたから…殴る方も怪我しない程度に殴るので…当時は常識でしたね！」とし「今は…小学生からでも、大きな声で叱