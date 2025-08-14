【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）【映像】大谷の剛速球にトラウトがイライラ8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、エンゼルスの主砲マイク・トラウトを、2打席連続見逃し三振に打ちとった場面が話題となっている。4回裏・エンゼルスの攻撃。この回先頭で打席に入った3番・トラウトに対し