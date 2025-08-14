【ワシントン共同】ベセント米財務長官は14日、FOXビジネスのインタビューで、大幅な利下げを求めたとされる13日のブルームバーグ通信での発言について、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ余地を示しただけだと釈明した。