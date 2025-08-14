フジドリームエアラインズ（FDA）は、コールセンターでのクレジットカードの取り扱いを7月30日で終了した。クレジットカードの不正利用の件数が増加しており、減少する傾向が見えないためとしている。コールセンターでのクレジットカードによる決済を一時的に停止していたが、同日以降は完全に取り扱いを終了した。