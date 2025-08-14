リーガロイヤルホテル京都は、「ピーチクラウン アフタヌーンティーセット」を7月1日から8月31日まで提供する。今回は店名「カザ」の由来である古くからの京ことば「かざ（香り）」にちなみ、料理や空間、香りを大切にするというコンセプトを反映した。ガラスのクロッシュを開けると、ベリーのソースがアクセントとなった「ピーチメルバ」や「桃のレアチーズケーキ」、「桃のタルト」など全8種の桃スイーツが並ぶ。また7・8月限定