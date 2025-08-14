ロッテシティホテル錦糸町は、ロッテの「コアラのマーチ」とコラボした「コアラのマーチルーム」の内装をリニューアルした。客室は、壁紙、カーテン、天井に描きおろしデザインを採用し、コアラのマーチの世界観を演出した。客室はトレインビューで1人から3人まで利用できる。宿泊者には、ホテル開業15周年を記念したオリジナルデザインの「コアラのマーチ」をプレゼントする。パッケージにはコアラのマーチルームを描いている。リ