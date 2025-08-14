◆パ・リーグオリックス１―５楽天（１４日・京セラＤ）１番・右翼の楽天・中島大輔外野手が５回２死一、三塁から先制の左前適時打。今季２敗していた田嶋から奪った貴重な得点に「うまく打てた感じです。うまく上体が残っていたかな」と振り返った。中島の先制打をきっかけに打線は９安打５得点。順位が１つ上の３位オリックス戦はこれで５連勝となり、ゲーム差も２まで詰めた。２年目の今季は開幕こそ２軍スタートも４月１