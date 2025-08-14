俳優の梅沢富美男が１４日放送のＴＢＳ系特番「プレバト！！放送５００回３時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。中学２年生に俳句で勝利し、笑顔を満開にした。「俳句査定」に特別永世名人として参戦の梅沢は、チーム戦で俳句の天才キッズ選抜チームと対戦。夏井いつき先生が全国から選りすぐったうちの１人、俳句歴４年の中学２年生・なみきさんと対戦した。「年の差ほぼ６０歳」と紹介されると「余計なことは言わなくてい