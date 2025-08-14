１３日午後９時半ごろ、大阪市此花区の大阪・関西万博会場につながる唯一の鉄道路線、地下鉄大阪メトロ中央線で車両に電気を供給するレールが停電し、運転を見合わせた。来場者約３万人が人工島・夢洲（ゆめしま）に一時足止めされ、大勢が帰宅できなくなり会場内で一夜を過ごした。１４日早朝に復旧し全線で運転を再開。１４日は３０分遅れの午前９時半に開場した。万博会場の夢洲から公共交通機関やタクシーを使わずに“脱