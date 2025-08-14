伊勢崎オートのＳＧ「第２９回オートレースグランプリ」は１４日、準決勝戦が行われた。１０Ｒに登場した鈴木圭一郎（３０＝浜松）は鈴木宏和に先手を取られ、道中は永井大介と競り合いながらも２着で優出を決めた。この日は下周りの整備やリング交換と、整備して臨んだ。「４日目より少しいいかなと思うけど、やっぱり手前がどうしても弱い。試走もすごくいいと思わなかった。レースもいっぱいいっぱいで走っている。立ち上が