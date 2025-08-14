オーストラリアメディア『ヘラルドサン』は13日、スポーツ賭博に関与したとした起訴されていた檀崎竜孔被告について、オーストラリアのメルボルン治安判事裁判所で起訴内容を認めたと伝えた。檀崎被告は今年7月までオーストラリア・Aリーグ（1部）のウエスタン・ユナイテッドに所属していたが、クラブは今年6月、所属選手が賭博関連の罪で起訴されたことをクラブ公式サイトで発表。当時、クラブは実名を明かさなかったものの、