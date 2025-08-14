「メイプルストーリー」、「アラド戦記」をはじめ40を超えるゲームを提供しているネクソンは、連結子会社NEXON Gamesが開発中の新作AAAシングルプレイ・アクションアドベンチャー『Woochi the Wayfarer』を発表した。PCおよびコンソール（Steam、PlayStation、Xbox）向けにグローバルリリースを予定。リリース日程は決定次第発表される。本作は、韓国に実在したとされる人物チョン・ウチが朝鮮王朝時代を舞台に繰り広げる架空の冒