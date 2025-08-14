ガザ南部ハンユニスの病院に搬送される負傷者＝14日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルメディアは14日、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザの北部ガザ市制圧計画には8万〜10万人の予備役動員が必要になるとの軍の推計を伝えた。停戦がなければ、ガザ市やガザ北部での大規模作戦は2026年まで続く可能性があるとした。詳細が今後協議されるという。人道危機が深刻化する中での攻撃拡大決定は、国際社会から強い