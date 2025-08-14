最終的にいくらあれば仕事を辞められますか？皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は40歳、会社員の女性です。持病を抱え、現在のハードワークからの早期退職を検討中。収入優先でできるだけ長く働くか、途中パート勤務に切り替えるか、FIRE生活を目指すか……。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者ロウルさん（仮名）女性／会社