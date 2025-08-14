「カントリーマアムに焼きまんじゅう味！？」そんな声が聞こえてきそうな、群馬発のユニークなお土産が新登場♡不二家と高崎商科大学の学生が連携し、県民のソウルフード「焼きまんじゅう」をベースにした新しいお菓子が誕生しました。安政時代創業の老舗「原嶋屋総本家」のタレを使用し、懐かしさと新しさを両立した逸品。地元を愛する若者たちの熱意が込められた、注目の限定スイーツをご紹