◆西武3―2ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）ソフトバンクは痛恨の走塁死で連勝が6で止まった。1点を追う9回。2死から西武守護神の平良海馬を攻め、2本の内野安打で一、二塁のチャンスをつくった。続く川瀬晃も真っすぐをはじき返し、中前に運んだ。二塁走者の野村勇は三塁を回ったところでストップしたが、一塁走者の嶺井博希が二塁をオーバーランしてタッチアウトとなった。次打者には代打周東佑京を用意していたが