中高生たちが開発した、画面上で人のように話すキャラクター“デジタルヒューマン”同士が討論するディベート大会が6日、東大駒場IIキャンパスで開催されました。プロデューサーで審査委員を務めたメディアアーティスト・筑波大学准教授の落合陽一さん（37）に、開催の意図を取材しました。■中高生が約半年かけて“デジタルヒューマン”を開発“デジタルヒューマンディベート”は、STEAM教育（※）等の発展と普及を目指す団体が、