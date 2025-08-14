8月14日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。ゲストに菅井と同期の齋藤冬優花を迎え、齋藤と共に欅坂46 のオーディションの思い出や、今だから話せる欅坂46時代の知られざるエピソードを語り合った。 -齋藤「違う人が憑りついていた」- 齋藤は登場